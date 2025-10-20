Cronaca

ORIGGIO – Hanno perso il controllo della moto, sono finiti a terra e il mezzo ha poi invaso l’altra corsia. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 20 ottobre in via Cavour.

L’incidente si è verificato intorno alle 18.15 mentre la moto stava procedendo in direzione Uboldo. In pochi minuti sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze, un mezzo di soccorso avanzato e i carabinieri della compagnia di Saronno. Le due persone, una 18enne ed un 20enne, coinvolte sono state assistite in codice giallo e accompagnate all’ospedale di Legnano.

La dinamica è ora al vaglio della polizia locale di Origgio, che ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta successione dei fatti. Tra le ipotesi, anche quella che la pioggia caduta nelle ore precedenti possa aver reso l’asfalto scivoloso contribuendo alla perdita di controllo del mezzo.

