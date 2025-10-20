Città

SARONNO – Prosegue con determinazione il percorso della fondazione regionale per la ricerca biomedica (Frrb), punto di riferimento per la promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione in ambito sanitario in Lombardia. Tra i membri del consiglio di amministrazione, Angelo Veronesi, originario di Saronno, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti negli ultimi mesi sotto la guida della direttrice generale Veronica Comi, del presidente del CdA Andrea Donnini e del collega Livio Bressan.

Grazie al sostegno del presidente di regione Lombardia Attilio Fontana e degli assessori Guido Bertolaso e Alessandro Fermi, la fondazione ha consolidato il proprio ruolo di strumento operativo della regione per il finanziamento di progetti di ricerca medica e scientifica di alto profilo.Tra le iniziative più rilevanti del 2025 spicca il bando “From bed to bench – The way to innovation”, dedicato alla medicina di precisione e alla ricerca traslazionale. L’obiettivo è ambizioso: trasformare i risultati ottenuti nei laboratori in soluzioni concrete per la pratica clinica.

Il programma, sostenuto con 24 milioni di euro, ha selezionato 12 progetti vincitori su 59 candidature presentate da enti di ricerca e strutture sanitarie lombarde, per un totale di oltre 100 milioni di euro di richieste di finanziamento. Ogni progetto potrà contare su un contributo fino a 2 milioni di euro e si svilupperà nell’arco di 36 mesi. Le aree di ricerca spaziano dalla medicina di precisione alle nuove tecnologie biomediche, dall’intelligenza artificiale applicata alla sanità agli studi su long Covid, patologie cardio-polmonari e disturbi endocrino-metabolici.

Il successo del bando conferma la solidità del modello lombardo di sostegno alla ricerca: procedure trasparenti, valutazioni indipendenti affidate a esperti internazionali e una forte sinergia tra università, ospedali, Ats e imprese del settore biomedico.

Regione Lombardia continua così a distinguersi come una realtà capace di investire con continuità e visione strategica nella ricerca scientifica, traducendo i risultati in benefici concreti per la sanità pubblica. In un panorama nazionale spesso segnato dalla scarsità di fondi, la Lombardia dimostra che una governance efficace e un’attenzione costante alla qualità e all’innovazione possono garantire competitività e permettere di confrontarsi con le regioni europee più avanzate.

