Cronaca

SARONNO – Ancora un intervento nella zona della stazione ferroviaria di Saronno centro, dove nella notte tra sabato e domenica si è verificato l’ennesimo episodio legato all’abuso di alcol.

Intorno alle 2.40, in piazza Cadorna, due persone sono state trovate in evidente stato di intossicazione etilica. Sul posto sono intervenute due ambulanze – una della Croce Azzurra di Rovellasca e una della Sos Mozzate, attivate dalla centrale operativa Areu.

I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto e successivamente hanno trasportato entrambi i soggetti all’ospedale di Saronno in codice verde, segno che le loro condizioni non destavano particolare preoccupazione. Si tratta dell’ennesimo episodio che conferma la situazione di criticità notturna attorno alla stazione, già segnalata più volte dai residenti e oggetto di controlli periodici da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale.

20102025