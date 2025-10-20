SARONNO – È comparso nelle ultime ore un maxi graffito con la scritta “Free Palestine” sul muro di piazza dei Mercanti, realizzato con i colori della bandiera palestinese: bianco, rosso, verde e nero. L’intervento, che occupa gran parte della parete laterale dell’area che affaccia su via Pagani, è accompagnato da un foglio formato A5 affisso accanto alla scritta, con un testo che richiama la mobilitazione e la solidarietà verso il popolo palestinese.

Ecco il testo

Il 22 settembre la determinazione delle piazze e la voglia di lottare di così tante persone ci ha fatto tornare a respirare.

La rivendicazione in tutta Italia era chiara: se toccano la Flottilla, noi blocchiamo tutto.

Così è stato. E dove la polizia ha provato ad impedirlo, ci sono stati scontri perché chi stava in piazza ha scelto di non fermarsi, proprio come la Flottilla e il popolo palestinese.

La mobilitazione che è nata da quel giorno tra cortei, presidi permanenti, assemblee, blocchi nei porti e tutto il resto esprimono una solidarietà e una rabbia generose, sentite da tutte e tutti.

Non possiamo sperare che alcun governo ponga fine al genocidio, non possiamo far affidamento su risoluzioni Onu e quant’altro perché le guerre sono sempre degli Stati, ma chi muore è gente nostra. Se oggi qualcuno/a può fermare qualcosa siamo proprio noi.

Siamo noi che blocchiamo il paese se scioperiamo, se stiamo nelle strade e nelle piazze. La resistenza è anche la nostra lotta! E allora andiamo avanti insieme, con coraggio, per la Palestina, per la libertà.