Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del consigliere comunale Pd Mauro Rotondi nell’ultima assemblea cittadina sulla mozione sicurezza.

Colleghi Consiglieri,

ogni volta che si parla di sicurezza è sempre la stessa storia, da destra e da sinistra si tirano fuori copioni già visti con un comun denominatore: è sempre colpa di qualcun altro, di chi c’era prima o dello Stato ad esempio. Si tirano fuori ricette facili, spesso irrealizzabili più per generare consenso che per risolvere i problemi. E soprattutto non si collabora. Così la gente rimane smarrita e si fanno largo parole come paura, controllo, repressione.

Ma noi oggi abbiamo il dovere di porci una domanda diversa: che cos’è la sicurezza? E come si costruisce quando non arrivano risorse e le risposte sono inefficaci come sta avvenendo da anni? Non arriva la Polfer? Non arrivano risorse per assumere nuovi vigili? Il Piano Sicurezza è un castello di carta? Dobbiamo prenderne atto e pensare in modo diverso. Forse dobbiamo arrangiarci da soli, con idee nuove, prendendo spunto da modelli di prevenzione funzionanti adottati con successo da altre parti con gli stessi problemi di risorse. Ho trovato a tal proposito tre soluzioni efficaci in diverse zone d’Italia da considerare

a) SICUREZZA URBANA ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE

In molte città italiane si è capito che la sicurezza si costruisce anche con l’urbanistica.

In Toscana, ad esempio, dove hanno avviato un progetto di “urbanistica della sicurezza” chiamato Toscana Sicura: più illuminazione nei parchi, spazi pubblici vissuti anche la sera, collaborazione con commercianti e cittadini per “riaccendere” quartieri abbandonati. A beneficiarne sono famiglie, bambini, eventi serali aumentati.

Risultato? Atti vandalici calati del 28%, e segnalazioni per degrado urbano precipitate in 2 anni. Hanno riportato la vita dove prima c’era solo paura.

b)PRESIDI SOCIALI E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

A Trento hanno fatto una scelta diversa. Non più solo polizia, ma reti civiche di quartiere: volontari, associazioni, giovani, comitati che dialogano con il Comune e segnalano situazioni a rischio.

Hanno attivato un progetto chiamato “Vicini di casa”, dove cittadini e Comune collaborano per intervenire rapidamente su situazioni di conflitto o degrado.

Risultato? In 3 anni, reati predatori (furti, scippi, effrazioni) calati del 35%.

Non servono eserciti. Serve coesione sociale. Quando una comunità si prende cura di sé stessa, la paura arretra.

E voglio dirlo chiaramente: più associazioni, meno pattuglie. Più partecipazione, meno telecamere.

c) POLIZIA LOCALE COME PRESIDIO DI PROSSIMITÀ, NON DI REPRESSIONE

Dove la polizia locale è usata solo per fare multe o per operazioni dimostrative non c’è sicurezza. C’è solo teatro e sfiducia.

In alcuni Comuni, come Reggio Emilia, hanno formato agenti di polizia locale per essere mediatori di comunità: operatori presenti nei quartieri, che parlano con le persone, intercettano i problemi prima che diventino reati.

Hanno creato figure ibride: vigili di quartiere che conoscono e collaborano coi residenti, i commercianti, i ragazzi. Una sorta di Controllo del vicinato allargato con tanto di programma di formazione.

È costato poco, ma ha avuto un impatto enorme: meno denunce, più fiducia nelle istituzioni. Il Progetto “Quartiere Sicuro” , così si chiama, ha portato alla riduzione dei reati nei quartieri coinvolti del 20% in 2 anni.

Questo lo possiamo fare anche qui. Con i nostri mezzi, con la nostra volontà politica. Se davvero ci interessa la sicurezza delle persone — e non la propaganda.

Colleghi sono tre idee ma significative. Ma occorre impegnarsi per metterle in pratica.

La vera sicurezza non si grida, si costruisce. Non è un manifesto elettorale, è una rete di relazioni, di prossimità, di fiducia.

In assenza di risorse statali, noi possiamo fare la differenza. Con l’intelligenza politica, con la progettazione urbana, con la coesione sociale.

E per fare questo dobbiamo collaborare maggioranza e opposizioni, da soli si combina ben poco, per questo l’idea di creare la zona omogenea proposta dall’opposizione per metter in comune le risorse e le forze con gli altri Comuni limitrofi non è un’idea campata per aria ma una possibilità che ci dà la legge per risolvere i problemi, non solo quello della sicurezza, ma riguarda l’energia, il digitale, il marketing territoriale. Certo, va costruita, con volontà e competenze, questa è la sfida.

