Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Forza Italia Solaro relativo alla raccolta rifiuti.

A Solaro vige la raccolta puntuale con il secchiello dotato di microchip: si paga in base a quanto si conferisce, secondo equità e responsabilità. Ma una parte del paese è diventata una “zona franca” dove le regole non valgono. Mentre la maggioranza dei cittadini rispetta le regole, differenziando e pagando, alcuni residenti di

quella zona smaltiscono i rifiuti senza usare il secchiello. La domanda è semplice: chi paga i loro rifiuti? La risposta molto amara: Ll paghiamo noi tutti. Gli abitanti onesti sostengono i costi di chi disattende il sistema.

All’ultima riunione pubblica sul tema, l’assessore ha ammesso il fallimento della gestione in quella zona, dichiarando che esiste un sistema di pagamento diverso per quella parte di Solarо. Un’ammissione gravissima: come può coesistere una doppia velocità all’interno dello stesso comune? Forza Italia Solaro dice basta alle disparità: le regole valgono per tutti e vanno fatte rispettare. Non è accettabile che una parte di cittadini gode di privilegi, mentre il resto dei solaresi si fa carico dei costi. E’ ora di ripristinare giustizia e trasparenza: la raccolta puntuale deve essere uguale per tutti, senza eccezioni, pagare tutti per pagare meno, solo così Solaro potrà essere davvero equa, pulita e rispettosa delle regole.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09