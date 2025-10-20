iltra2

TRADATE – Dopo anni di richieste e polemiche, è terminato con esito positivo il collaudo della rete telefonica nelle strade che attraversano i boschi del Parco Pineta, fra Tradatese, il Comasco e la Svizzera. La nuova copertura garantisce ora segnale anche nelle aree finora “buie”, dove era impossibile comunicare e dove si erano verificati incidenti, spesso con animali selvatici.

Ogni giorno migliaia di veicoli percorrono a Tradate via per Appiano e via per Castelnuovo, utilizzate da frontalieri e studenti: la possibilità di telefonare in caso di emergenza rappresenta quindi un passo avanti importante per la sicurezza.

Restano tuttavia i problemi legati allo spaccio e alla prostituzione, fenomeni ancora diffusi nelle zone boschive nonostante i continui interventi delle forze dell’ordine e della polizia locale.

