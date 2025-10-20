Tutto lo sport locale: pari Fbc Saronno, Ardor e Caronnese. Dal Pozzo ko. Nel basket Robur Saronno con onore a Pizzighettone
20 Ottobre 2025
SARONNO – Nell’intenso weekend sportivo spicca, per quanto concerne il calcio, pari 1-1 tra Fbc Saronno e Solbiatese nell’anticipo di sabato in Eccellenz, nella stessa categoria gli emozionati pareggi domenicali fra Caronnese e Sedriano (1-1) e Ardor Lazzate e Magenta (3-3). In Seconda categoria niente da fare per il Dal Pozzo battuto in casa.
Nel basket, serie B Interregionale maschile, la sconfitta della Robur Saronno sabato sera a Soresina nel Cremonese contro i padroni di casa del quotato Pizzighettone che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione dei biancazzurri.
