Calcio

SARONNO – Nell’intenso weekend sportivo spicca, per quanto concerne il calcio, pari 1-1 tra Fbc Saronno e Solbiatese nell’anticipo di sabato in Eccellenz, nella stessa categoria gli emozionati pareggi domenicali fra Caronnese e Sedriano (1-1) e Ardor Lazzate e Magenta (3-3). In Seconda categoria niente da fare per il Dal Pozzo battuto in casa.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Prima e Seconda categoria

Calcio Terza categoria

Primavera 2

Nel basket, serie B Interregionale maschile, la sconfitta della Robur Saronno sabato sera a Soresina nel Cremonese contro i padroni di casa del quotato Pizzighettone che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione dei biancazzurri.

Nel volley, serie B maschile, fra le squadre della zona unica vincente la Rossella Caronno sui Diavoli rosa.

