Saronnese

UBOLDO – Prende il via anche quest’anno a Uboldo la campagna di vaccinazione antinfluenzale, specificamente rivolta ai cittadini con più di 60 anni. L’iniziativa, fondamentale per la prevenzione, punta a proteggere la popolazione più fragile in vista della stagione influenzale.

Le somministrazioni dei vaccini saranno effettuate alla Talent House di via per Origgio 1. Per effettuare la vaccinazione non è necessaria alcuna prenotazione, ma basterà presentarsi nelle date e orari stabiliti, muniti della propria tessera sanitaria.

La campagna è gestita direttamente dai medici di medicina generale che hanno aderito all’iniziativa, ognuno con un calendario dedicato. Di seguito le giornate e gli orari previsti, a partire dalle 14:30:

Ferrario: lunedì 3 e 10 novembre.

lunedì 3 e 10 novembre. Giudici: martedì 4 e 11 novembre.

martedì 4 e 11 novembre. Torretta: giovedì 6 e 13 novembre.

giovedì 6 e 13 novembre. Greco: venerdì 7 e 14 novembre.

Si precisa che le vaccinazioni saranno effettuate nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, e proseguiranno fino all’esaurimento delle dosi disponibili per la singola giornata.

