CERIANO LAGHETTO – Settimana di Coppa per la Frazione calcistica Dal Pozzo, pronta a tornare in campo mercoledì sera per la seconda fase eliminatoria della Coppa Lombardia di Seconda categoria.

La formazione gialloblù affronterà la Cogliatese in quello che sarà anche il primo derby stagionale, in programma mercoledì 22 ottobre alle 20.30 sul campo sintetico del centro sportivo comunale di Turate, in via Milano 19.

Dopo le buone prove offerte in avvio di stagione ma qualche indecisione di troppo che hanno caratterizzato le ultime prestazioni in campionato, il Dal Pozzo cercherà di tornare al successo in coppa, contro un avversario tradizionalmente ostico e molto conosciuto nel panorama calcistico locale. La società ha simpaticamente invitato tifosi e sostenitori a partecipare numerosi per sostenere la squadra: “Poche parole… iniziate a scaldare la voce”.

Il Dal Pozzo è reduce dalla sconfitta di campionato, 0-3, in casa contro l’Orpas nell’anticipo di sabato sera; la Cogliatese domenica ha perso 5-0 sul campo della Veranese.

(foto archivio, da Facebook: tifosi del Dal Pozzo, sempre numerosi, in occasione di un precedente incontro serale)

21102025