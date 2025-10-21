iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Una mattinata dedicata all’educazione civica quella di mercoledì 15 ottobre, quando gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo cittadino hanno visitato il municipio di Castiglione Olona.

L’iniziativa rientra nel “Progetto Costituzione”, percorso formativo inserito nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica, volto a far comprendere ai ragazzi il funzionamento dello Stato e degli enti locali attraverso lo studio e la conoscenza diretta delle istituzioni.

Durante la visita, gli alunni hanno potuto conoscere da vicino il ruolo del sindaco, degli assessori e dei diversi uffici comunali, approfondendo le competenze e le funzioni dell’amministrazione locale. I ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di porre numerose domande al sindaco, all’assessore alle politiche sociali e all’istruzione e ai dipendenti comunali, mostrando curiosità per gli aspetti storici dell’edificio e per le responsabilità legate al governo del paese. Tra le domande più interessanti poste dagli studenti: “È difficile fare il sindaco?”, “Quali sono i suoi doveri e diritti?”, “Avete tante responsabilità?”, “Siete riusciti a realizzare il sogno che avevate da bambini?”.

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e partecipazione, favorendo nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza della cittadinanza attiva. Un’esperienza che si collega anche al recente avvio del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, istituito lo scorso anno a Castiglione Olona come spazio di confronto e coinvolgimento diretto degli studenti nella vita amministrativa.

(foto: un momento della visita)

