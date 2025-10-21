Saronnese

CISLAGO – Il Partito Democratico di Cislago è sceso in piazza sabato 18 ottobre per difendere il diritto alla salute e sostenere la legge di iniziativa popolare promossa per una sanità pubblica, efficiente e accessibile a tutti.

L’appuntamento rientra in una più ampia mobilitazione che, nello stesso weekend, ha visto impegnati numerosi circoli democratici in tutta la Lombardia: da Vergiate a Induno Olona, da Jerago con Orago fino a Castellanza. Tutti uniti dallo stesso obiettivo: denunciare la progressiva privatizzazione e il peggioramento dei servizi sanitari regionali.

Negli ultimi anni la sanità lombarda ha mostrato sempre più criticità: tempi d’attesa infiniti, carenza di personale e un accesso alle cure che penalizza chi non può permettersi di rivolgersi al privato. Con questa legge il Pd vuole restituire centralità al sistema pubblico, garantendo il diritto alla salute come previsto dalla costituzione.

Durante la giornata è stato possibile firmare per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare e ricevere materiale informativo sulla riforma del sistema sanitario regionale. Con questa mobilitazione diffusa, il Partito Democratico punta a riaccendere il dibattito sulla sanità lombarda, chiedendo più trasparenza, più risorse per il pubblico e una programmazione che metta al centro le persone, non i profitti.

(foto dal profilo Facebook del Pd di Cislago)

