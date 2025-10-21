Comasco

MOZZATE – Tre denunce, sanzioni e anche la sospensione della patente a carico di 3 automobilisti identificati dopo che avevano abbandonato rifiuti sul territorio. È il bilancio degli ultimi giorni di controlli della polizia locale, guidata dal comandante Gabriele Airoldi, che conferma l’impegno costante contro il degrado e l’inciviltà.

Gli agenti hanno individuato e segnalato alla Procura tre persone – due residenti a Mozzate e una a Cesate – responsabili di aver scaricato rifiuti ingombranti e pericolosi in diverse aree del paese. Tra i materiali rinvenuti: plastica, vetro, cartongesso, pezzi di automobili, scarti edili e anche rifiuti domestici in putrefazione.

Le indagini, come spiegato dal comandante Airoldi, sono state rese possibili grazie al sistema di videosorveglianza comunale, che ha permesso di risalire ai responsabili. Le segnalazioni sono state trasmesse in Procura per violazioni del Testo unico ambientale, che prevede sanzioni penali anche per le persone fisiche che abbandonano rifiuti.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal nuovo Codice della strada, chi abbandona rifiuti utilizzando un autoveicolo rischia anche la sospensione della patente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09