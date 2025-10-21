Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera-sfogo (così l’ha definita) di un saronnese che ritorna sul tema dell’emergenza parcheggi in corso in città con un piccolo mea culpa e il resoconto di una piccola odissea.

Cara redazione,

vi scrivo per “rimangiarmi” un commento anonimo pubblicato sotto l’articolo sull’emergenza parcheggi. Ero tra quelli che avevano liquidato la questione come “la solita sterile polemica”, ma oggi devo ammettere di aver cambiato idea.

Lunedì 20 ottobre ho dovuto recarmi in centro per ritirare un oggetto pesante, e per comodità ho preso l’auto. Sono arrivato davanti al municipio alle 9,10: i posti erano tutti occupati, tranne quelli riservati alla polizia locale. Peccato che i tabelloni all’esterno indicassero la presenza di posti liberi e quindi tutti entravano a fare il giro dell’oca nella speranza vana di avere un parcheggio. Ho iniziato a girare e ci ho messo quaranta minuti esatti per trovare un posto. Quaranta minuti per parcheggiare a ridosso della Ztl: decisamente troppo.

Alla fine ho trovato uno stallo blu in via Antici, ma anche lì non è stato semplice: i posti sono numerati, ma non c’è nessuna indicazione chiara su come pagare la sosta tramite app. Mi è sembrato che il sistema non fosse ancora pienamente attivo.

A un certo punto, ormai scoraggiato, ho pensato di provare in piazza Saragat, ma l’indicatore luminoso alla rotonda tra via Marconi e via Milano è bloccato da giorni: un dettaglio che complica ancora di più la situazione.

Insomma, devo dare a Cesare quel che è di Cesare: la sosta a Saronno da annoso problema è diventata un’emergenza. Direte è stata solo una mattina difficile, sei stato sfortunato. Ma non credo dia così. Come me diverse auto impegnate in un carosello senza fine. È chiaro che non si possono creare parcheggi dal nulla, ma forse si potrebbero migliorare il sistema informativo. Anche piccoli interventi di ottimizzazione, a partire proprio dai pannelli e dalle app, farebbero la differenza.

Un automobilista saronnese pentito.

