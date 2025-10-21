Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 20 ottobre, spiccano il grave incidente a Origgio con tre feriti e l’intervento dell’elisoccorso, il maxi graffito apparso a Saronno con messaggi pro-Palestina e le novità sul cantiere della rigenerazione urbana dell’ex Pozzi Ginori. Attenzione anche al ruolo dell’ospedale di Saronno nella cura delle aritmie e al dibattito politico locale sulla sicurezza.

A Origgio un’auto si è ribaltata dopo un forte boato in via Per Cantalupo: tre le persone ferite, tra cui una donna grave, e sul posto sono intervenuti elisoccorso, vigili del fuoco e automedica.

Il cantiere dell’ex Pozzi Ginori entra nel vivo con i primi interventi di demolizione, segnando l’avvio concreto del progetto di rigenerazione urbana che punta a trasformare l’area in un nuovo quartiere sostenibile.

L’ospedale di Saronno conferma l’eccellenza del reparto di cardiologia, divenuto punto di riferimento nella cura dei disturbi del ritmo cardiaco grazie a tecniche all’avanguardia e a un’équipe altamente specializzata.

A Saronno è comparso un maxi graffito con la scritta “Free Palestine” su un muro tra via Ramazzotti e via Varese, accompagnato da un invito a proseguire la mobilitazione per la causa palestinese.

Il consigliere comunale Guaglianone attacca la maggioranza sulla gestione della sicurezza e lancia una critica all’inclusività “retorica”, definendola quasi peggiore del silenzio del Partito Democratico.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09