SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Forza Italia Solaro relativo alla rotatoria sulla provinciale Saronno/Monza.

Da diverso tempo ormai Forza Italia Solaro si sta occupando con determinazione della tematica della sicurezza viabilistica legata alle criticità sorte dopo l’edificazione del nuovo ristorante McDonald’s sulla direttrice Saronno/Monza. Fin dall’inizio, abbiamo raccolto le segnalazioni e le preoccupazioni dei

cittadini, portando numerose istanze per garantire una maggiore tutela di pedoni e ciclisti. Uno dei primi nodi da sciogliere riguardava infatti la pista

ciclopedonale, che necessitava di adeguate misure di protezione. Nonostante le molte resistenze incontrate da parte di chi amministra, siamo riusciti a ottenere l’installazione dei guard rail a norma, cosi da mettere in sicurezza un tratto di strada particolarmente frequentato.

Successivamente, l’attenzione si è concentrata sulla rotatoria di accesso: sebbene fosse prevista nel progetto originario, la sua realizzazione tardava ad arrivare. Nonostante l’opera non fosse ancora presente, al colosso della ristorazione era stato comunque consentito di esercitare l’attività grazie a un collaudo parziale, con tutti i rischi che ciò comportava per la circolazione e la sicurezza dei cittadini.

Anche in questa fase, Forza Italia Solaro ha mantenuto alta l’attenzione, presentando interrogazioni comunali e richiedendo interventi diretti a Anas per sbloccare la situazione. Finalmente, nella giornata di giovedi 9 ottobre, Anas ha emesso l’ordinanza di autorizzazione dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria. Si tratta di una notizia importante per tutto il territorio. Siamo soddisfatti del risultato, ma come sempre il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a vigilare affinché l’opera venga realizzata in tempi certi e celeri. Per noi, la sicurezza dei cittadini viene sempre prima di ogni altra cosa.

