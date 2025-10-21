Covid

MILANO – Oggi, martedì 21 ottobre, e martedì 4 novembre, dalle 9 alle 14, in collaborazione con Asst Nord Milano, si terrà a Palazzo Pirelli l’open day vaccinale gratuito per vaccino antinfluenzale, antipneumococcico e anti-Covid. L’accesso è libero, ingresso da piazza Duca D’Aosta.

Al 19 ottobre 2025 sono già state somministrate 490.041 dosi di vaccino antinfluenzale in Lombardia, con un incremento di 23.787 somministrazioni rispetto allo stesso periodo del 2024 (quando si era arrivati a 466.254).​

Somministrazioni per provincia in Lombardia (il dato è relativo alle vaccinazioni contro l’influenza)

Milano: 162.577​ dosi somministrate

Brescia: 69.436​

Bergamo: 52.842​

Monza Brianza: 47.077​

Varese: 41.708​

Como: 30.068​

Pavia: 19.105​

Cremona: 16.519​

Lecco: 15.968​

Mantova: 14.295​

Lodi: 13.529​

Sondrio: 6.917​.

