Oggi Open day per vaccinazioni contro influenza e covid
21 Ottobre 2025
MILANO – Oggi, martedì 21 ottobre, e martedì 4 novembre, dalle 9 alle 14, in collaborazione con Asst Nord Milano, si terrà a Palazzo Pirelli l’open day vaccinale gratuito per vaccino antinfluenzale, antipneumococcico e anti-Covid. L’accesso è libero, ingresso da piazza Duca D’Aosta.
Al 19 ottobre 2025 sono già state somministrate 490.041 dosi di vaccino antinfluenzale in Lombardia, con un incremento di 23.787 somministrazioni rispetto allo stesso periodo del 2024 (quando si era arrivati a 466.254).
Somministrazioni per provincia in Lombardia (il dato è relativo alle vaccinazioni contro l’influenza)
Milano: 162.577 dosi somministrate
Brescia: 69.436
Bergamo: 52.842
Monza Brianza: 47.077
Varese: 41.708
Como: 30.068
Pavia: 19.105
Cremona: 16.519
Lecco: 15.968
Mantova: 14.295
Lodi: 13.529
Sondrio: 6.917.
