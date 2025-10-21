Groane

SOLARO – Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia di martedì 21 ottobre della variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale delle Groane, è confermata da parte dell’ente superiore la conformità urbanistica della nuova rotatoria tra corso Europa e la strada provinciale Saronno-Monza, di fatto dando il via libera alla realizzazione dell’opera da parte del Comune di Solaro.

Il documento arriva a termine di un lungo e complesso iter amministrativo cominciato nel marzo del 2024, a seguito dalle prime verifiche condotte da parte dell’ufficio Tecnico del Comune di Solaro sulla progettazione dell’opera. L’area dell’intervento si trova sul territorio comunale di Solaro ma anche all’interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, di conseguenza l’opera doveva necessariamente rientrare nei parametri del Pgt vigente del Comune di Solaro ma anche nei documenti di programmazione urbanistica dell’ente Parco e di conseguenza di Regione Lombardia. La compatibilità urbanistica è raggiunta grazie alla riperimetrazione del Parco che ha escluso la rotonda dai propri confini e dunque l’opera non è più soggetta al Ptc vigente per le Groane. Con la ratifica da parte di Regione l’iter può giungere a conclusione con la realizzazione dell’opera.

Il Comune di Solaro ha previsto lo stanziamento per la realizzazione dell’opera in due diversi occasioni, trovandosi poi costretto a dirottare le risorse, per evitare di perderne la disponibilità, in attesa delle autorizzazioni necessarie da parte di Regione Lombardia. Il costo dell’opera previsto dalla progettazione risalente ormai a circa due anni fa andrà aggiornato in questa nuova fase prima di procedere al finanziamento ed all’esecuzione dei lavori. Dopodiché riprenderà il naturale decorso dell’affidamento dei lavori, come previsto dalla legge.

“Come abbiamo sempre detto – spiega Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici – riteniamo la nuova rotatoria tra corso Europa e la strada provinciale Saronno-Monza fondamentale per migliorare la viabilità interna e di passaggio per Solaro. Ci siamo spesi in questi anni affinché l’iter giungesse a compimento e di fatto, nonostante la nostra disponibilità, l’enorme lavoro svolto dai professionisti dell’ufficio Tecnico del Comune di Solaro ed il concreto supporto del Parco delle Groane e del suo presidente Emiliano Campi, abbiamo dovuto attendere che Regione Lombardia approvasse la variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco Groane rinviata per lunghi mesi per questioni probabilmente di natura politica esterne alla realtà solarese. Siamo sempre stati pronti a realizzare i finanziare e realizzare i lavori. La nuova rotatoria agevolerà il traffico sulla Saronno-Monza ma sgraverà anche parte di quello interno al centro del paese. Insieme con la rotonda di via Como – nonostante si tratti di due progetti diversi fra loro e realizzati con modalità differenti e non interconnesse – rappresenterà il compimento di una sorta di circolare esterna a Solaro e permetterà di regolare il passaggio delle auto su quella che è la strada più trafficata del territorio”.

