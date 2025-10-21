Città

SARONNO – Un falso tesserino comunale, una fialetta e una spregiudicatezza senza limiti. Così un truffatore ha raggirato un’anziana nella mattinata di lunedì nella zona Aquilone. Un episodio che ha lasciato sgomenti per la freddezza e la crudeltà con cui è stato messo in atto.

L’uomo, ben vestito e dall’aspetto distinto, si è presentato alla porta dicendo di essere un incaricato del Comune o di Saronno Servizi, spiegando che era necessario un controllo urgente all’acqua a causa di un presunto guasto all’acquedotto. L’anziana, 76 anni, ha aperto la porta fidandosi del tono cortese e dell’apparente ufficialità del tesserino che l’uomo mostrava.

Il truffatore, fingendo di effettuare verifiche, ha aperto una fialetta contenente un liquido rosso dal forte odore, sporcando il lavandino e diffondendo un odore nauseante. “Signora, c’è un grosso problema – le avrebbe detto – bisogna togliere subito i gioielli, si rovinano con le esalazioni di questa sostanza”. Con calma e autorità, l’uomo le ha fatto togliere gli orecchini, la fede e un altro anello, poi ha iniziato a girare per casa “per controllare nelle altre stanze”.

Approfittando della fiducia e della confusione, ha sottratto il portagioie e persino le fedi del cinquantesimo anniversario di matrimonio, ricordi preziosi e insostituibili. Ha detto alla donna di mettere via i telecomandi del condizionatore che rischivano di rovinarsi e ha preso i preziosi. Dopo aver terminato il suo “controllo”, l’uomo ha salutato e si è dileguato.

“Al di là del danno economico – spiegano i familiari – mi chiedo come si possa portare via una fede a una donna di 76 anni”.

E’ stata sporta denuncia ai carabinieri nella speranza che l’uomo possa essere identificato ma soprattutto che tramite un’allerta di quartiere simili episodi non capitino più.

