SARONNO – Sono stati 189 i cittadini che nel fine settimana hanno scelto di vaccinarsi alla Casa di Comunità di Saronno durante gli Open Day Vaccinali promossi da Asst Valle Olona. L’iniziativa, che si è svolta sabato 18 e domenica 19 ottobre, ha visto un’ampia partecipazione anche negli altri presidi aziendali: 225 vaccinazioni a Gallarate e 323 a Busto Arsizio.

“Abbiamo registrato un’ottima partecipazione da parte dei cittadini che hanno affollato le Case di Comunità aziendali in occasione degli Open Day Vaccinali” ha commentato John Tremamondo, direttore socio sanitario di Asst Valle Olona.

Accanto alla vaccinazione antinfluenzale, sono stati proposti anche altri vaccini: contro Covid, pneumococco, Herpes Zoster e Difterite-Tetano-Pertosse. “Abbiamo voluto offrire più possibilità in un’unica occasione – spiega Tremamondo – per ottimizzare le risorse e consentire agli utenti di aderire anche ad altre campagne di immunizzazione”.

Il direttore ha voluto ringraziare il personale sanitario e amministrativo “per l’impegno e la dedizione” e i cittadini che “con una scelta consapevole hanno deciso di proteggere sé stessi e le persone più fragili, come anziani e bambini, più esposti alle complicanze”.

“Il successo di queste giornate – ha concluso Tremamondo – dimostra quanto sia importante la collaborazione tra operatori e cittadini per promuovere la salute pubblica. La prevenzione è il più grande investimento che possiamo fare sulla salute: ogni vaccino è un gesto di responsabilità, di cura e di speranza per il futuro”.

