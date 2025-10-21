Città

SARONNO – Il torrente Lura ieri era completamente in secca nel tratto saronnese, un fatto che – secondo molti – non si era mai verificato a fine ottobre. Solo qualche pozzanghera ha resistito, come quella all’altezza del ponticello di via Tommaseo, dove si sono concentrati decine di pesci rimasti intrappolati. Poi lo scenario è migliorate in serata per effetto della pioggia che ha iniziato a cadere in questa parte di Lombardia.

Una situazione, quella della improvvisa secca, poco duratura e comunque decisamente insolita per la stagione, che evidenzia le criticità di un corso d’acqua già fragile e spesso in sofferenza nei mesi estivi. A segnalare la gravità dell’episodio è Alberto Paleardi, già rappresentante saronnese nel consorzio Parco Lura ed anni fa presidente della commissione comunale Lura: “Il problema principale è la scarsa impermeabilizzazione del fondo in alcuni tratti. L’acqua si infiltra nel terreno, anche a causa degli interventi umani che si sono susseguiti nel tempo. Servono opere mirate, poco costose e rapide, per garantire la continuità del flusso e tutelare l’equilibrio ecologico faticosamente recuperato negli ultimi decenni”.

Il Lura nasce a Uggiate con Ronago, in provincia di Como, e scorre per 46 chilometri fino a confluire nell’Olona, attraversando anche Saronno e Caronno Pertusella.

(foto e video: il torrente Lura in secca ieri a Saronno)

