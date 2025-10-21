Sport

SARONNO – L’11 e il 12 ottobre, nella splendida cornice del palazzetto di Salsomaggiore Terme, si è svolta la prima prova nazionale master, appuntamento inaugurale della stagione agonistica 2025/2026. A rappresentare Scherma Saronno Asd sono stati sei atleti nella categoria 0, riservata ai partecipanti dai 24 ai 39 anni: un gruppo giovane, determinato e pronto a lasciare il segno.

La giornata di sabato ha regalato emozioni e soddisfazioni grazie all’eccellente esordio delle atlete saronnesi. Camilla Mondelli si è distinta conquistando un prestigioso ottavo posto assoluto, frutto di una prova di carattere e determinazione. Dopo una fase a gironi non perfetta, Camilla ha saputo reagire con grinta, inanellando una serie di vittorie nelle eliminazioni dirette. Tra queste spicca un assalto spettacolare contro una delle più forti spadiste lombarde, che le ha aperto le porte dei quarti di finale. La sua corsa si è fermata solo all’assalto per la semifinale, perso per una sola stoccata (10-9): un risultato che conferma il livello della spada saronnese.

Ottima anche la prova di Giulia Oldani, che si è fermata alla diretta per l’ingresso nelle migliori 16. Per entrambe si trattava della prima esperienza nazionale nella categoria Master, e già al debutto hanno saputo farsi notare per tecnica, impegno e determinazione.

Domenica è stato il turno degli uomini di Scherma Saronno, che hanno saputo difendere i colori dell’associazione con grande valore. Dopo un’eccellente fase a gironi, Cristiano De Servi e Pasquale Megliola hanno concluso rispettivamente in 12esima e 15esima posizione, a un passo dai premiati, dopo assalti combattuti contro avversari di alto livello nazionale.

Buone anche le prestazioni di Carlo Maria Lunghi, fermato prematuramente nei sedicesimi dal futuro vincitore della gara, e di Federico Mariotti, anch’egli all’esordio, che si è distinto fino al tabellone dei trentaduesimi.

Al termine delle competizioni, il maestro Marco Di Martino ha espresso grande soddisfazione per la prestazione complessiva del gruppo: “Al di là dei risultati, ciò che più conta è la crescita di un gruppo sempre più unito e motivato. Le gare Master stanno assumendo un ruolo sempre più importante nel panorama schermistico nazionale, e per Scherma Saronno è motivo di orgoglio poter schierare i suoi atleti in pedana“. Il tecnico ha inoltre sottolineato come queste competizioni rappresentino una straordinaria opportunità per gli atleti adulti di continuare a praticare la scherma ad alto livello e di mettersi alla prova anche con nuovi avversari.

(foto dell’evento)

