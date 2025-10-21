Città

SARONNO – “Apprezziamo davvero l’intervento del consigliere Rotondi. Lo ringraziamo per la consueta lucidità dell’intervento. Siamo più ottimisti di lui sulla possibilità di ottenere la polizia ferroviaria, così come un aumento dell’organico della Guardia di finanza e dei carabinieri. Certo, bisogna compiere atti amministrativi corretti ed utilizzare a questo fine risorse che ci sono, come ci ha spiegato in consiglio comunale recentemente l’ex sindaco Airoldi”.

Inizia così la nota del capogruppo di Forza Italia Lorenzo Azzi che risponde all’intervento di Rotondi: “Concordiamo sull’opportunità di una collaborazione tra maggioranza e minoranza sui grandi temi, come quello della sicurezza. Da parte nostra abbiamo dato prova, ormai più volte, della volontà di collaborare, trovando però da parte della maggioranza e del presidente del consiglio un muro. Il consigliere Rotondi immagino si sia reso conto di questo.

Dobbiamo riconoscere che i suoi interventi, a differenza di quelli del capogruppo del Pd, sono sempre stati di apertura e non di chiusura. Così come la sua sensibilità al tema della sicurezza rappresenta per noi saronnesi la speranza che possa influenzare una maggioranza distante culturalmente da questo tema e senza idee. La sindaca, intervenendo durante l’ultimo consiglio comunale, è riuscita solo a spiegarci le funzioni della polizia municipale… senza dare risposte né assumersi impegni. Perdendo anche l’occasione di votare (magari emendandola) una mozione che diceva chiaramente cosa fare (non mancano a noi le idee sulla Sicurezza), che avrebbe rappresentato un atto politico unanime e chiaro nei confronti degli Enti Superiori.

Invece apprezziamo e condividiamo le idee espresse dal consigliere Rotondi, e siamo concordi debbano a buon diritto entrare a far parte del piano per la sicurezza. Il Vigile di quartiere a ben vedere era previsto nel nostro programma elettorale, e che in questa città funzioni lo sappiamo da quando vennero istituiti dalla giunta di centrodestra dell’ex sindaco Gilli, per poi essere soppressi dalla giunta di centrosinistra che è subentrata dopo. Ci fa piacere, perché siamo certi sia una proposta utile e percorribile. Chiediamo al consigliere Rotondi di aiutarci a far comprendere alla maggioranza, o quantomeno a chi la guida, che la Commissione Sicurezza deve essere monotematica e il suo lavoro deve affiancare tutte le altre commissioni. Non solo quella di Commercio e Sviluppo Territoriale. L’importanza del tema è sottolineata dal fatto che la delega è stata avocata a sé dalla Sindaca.

A questo proposito anticipiamo che abbiamo presentato una proposta di delibera consiliare che ci auguriamo il presidente del consiglio voglia calendarizzare al più presto proprio a questo riguardo. Potremo misurare nuovamente lì se la volontà di collaborazione espressa dal consigliere Rotondi abbia un seguito all’interno della maggioranza e del suo partito oppure se ci sarà la consueta chiusura. Vogliamo essere ottimisti.

