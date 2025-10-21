Città

VARESE – Si è svolta nella mattinata di oggi a Varese la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, convocata dal prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello, dedicata alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica nelle stazioni ferroviarie della provincia. All’incontro erano presenti rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui anche il sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici, e quello di Venegono Superiore, Walter Fabiano Lorenzin, insieme agli amministratori dei Comuni attraversati dalla linea ferroviaria. E’ stata ribadita al prefetto la necessità di interventi concreti da parte di Ferrovienord, chiedendo azioni risolutive per migliorare la sicurezza nelle aree di competenza.

Nel corso della riunione, Ferrovienord ha comunicato importanti aggiornamenti:

Dal 2026 la rete di videosorveglianza sarà aggiornata dal sistema analogico a quello digitale, con la possibilità di integrazione con i sistemi comunali. È stata accolta la proposta del Comune di Venegono Superiore, avanzata tramite il comandante Antonio Borgo, per l’adozione di criteri uniformi di condivisione delle immagini di videosorveglianza. Verrà effettuato un sopralluogo tecnico per valutare la chiusura notturna del sottopasso ferroviario durante la sospensione del servizio. È prevista la riqualificazione delle aree verdi di competenza di Ferrovie Nord nei pressi del parcheggio di via privata Meucci.

L’incontro è stato definito un momento di confronto istituzionale importante, volto a rafforzare la collaborazione tra enti locali, forze dell’ordine e gestori delle infrastrutture per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e migliorare la vivibilità delle aree ferroviarie.

(foto: alcuni momenti dell’incontro)

