Softball

SARONNO – Si è chiusa nel migliore dei modi la stagione del Mkf Bollate Softball Under 19, che lo scorso fine settimana ha conquistato la Coppa Regione Lombardia di categoria, coronando così un’annata intensa e ricca di soddisfazioni.

Le giovani bollatesi, sul diamante saronnese, hanno centrato il successo grazie a due vittorie nette contro Legnano e Saronno, le altre formazioni protagoniste della fase finale. Una doppia affermazione che ha permesso alla squadra di chiudere la stagione con un trofeo, confermando la solidità del vivaio e il livello tecnico del gruppo.

Con il trionfo in Coppa Regione si conclude ufficialmente l’attività agonistica 2025 per il settore giovanile del Bollate, che può già guardare con entusiasmo alla prossima stagione.

Risultati:

Bollate–Legnano 20-1

Saronno–Legnano 9-3

Saronno–Bollate 1-12

Classifica finale:

Bollate Softball 1969 2-0

Saronno Softball Baseball 1-1

Legnano Baseball e Softball 0-2

(foto sopra la formazione bollatese, sotto quella saronnese)

