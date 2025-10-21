Città

SARONNO – I Lions Saronno del Teatro annunciano l’ottava edizione del Lions Tennis Trophy, un evento sportivo che unisce la passione per il tennis a un importante scopo benefico. Il torneo si svolgerà nei giorni 25 e 26 ottobre al Tennis Lainate, situato in via Alfonso Lamarmora, 9 a Lainate. L’evento, organizzato con la formula Rodeo, prevede una quota di iscrizione di 35 euro che saranno finalizzati alla campagna “Occhio ai Bambini: campagna di prevenzione dell’ambliopia”, all’interno del programma Lions Sight for Kids, che già negli scorsi anni ha avuto luogo nelle scuole materne e negli asili nido di Saronno con screening per l’ambliopia. L’iniziativa, dunque, non è solo una competizione sportiva, ma un contributo concreto per la salute visiva dei più piccoli.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare telefonicamente il +39 3485323978, o mandare una mail a [email protected].

“Sight for Kids” è un programma di servizio che fa parte dello straordinario impegno messo in campo dai Lions Club di tutto il mondo per l’assistenza alla prevenzione della cecità patrocinato dalla Lions Clubs international foundation. Sight for Kids si mette al servizio per individuare la presenza di ambliopia (meglio conosciuta come “occhio pigro dei bambini”) in tempo utile per attivare le cure necessarie per recuperare una acuità visiva pari nei due occhi. Sight for Kids si prefigge due obiettivi: il primo è sensibilizzare e informare genitori e insegnanti sull’esistenza delle problematiche da deficit dell’acutezza visiva differenti nei due occhi (occhio pigro) nei bambini in età prescolare; il secondo obiettivo è contribuire all’identificazione dei difetti visivi nei bambini per poter determinare la giusta correzione.

