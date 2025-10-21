iltra2

TRADATE – Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di intitolazione della sala riunioni della Camera del Lavoro di Tradate a Luigi Tullio Albizzati, storico sindacalista della Cgil di Varese e figura di rilievo del movimento socialista locale, ma conosciuto in città anche in quanto ex assessore.

L’iniziativa, promossa dalla Cgil Spi Tradate, ha voluto rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la propria vita all’impegno sindacale e civile, venuto a mancare nel maggio dello scorso anno. Albizzati fu tra i protagonisti dell’acquisto dell’attuale sede della camera del Lavoro, un tempo casa del popolo gestita da un circolo cooperativo, oggi punto di riferimento per lavoratori e pensionati del territorio. Proprio qui sorgerà ora la sala che porterà il suo nome: una sala utile non solo a conferenze per soci e non soci, ma anche luogo di discussione, di dialogo e confronto – parole che hanno caratterizzato la vita dell’uomo.

Alla cerimonia erano presenti i volontari, i politici del passato e attuali, ma anche i familiari di Tullio Albizzati, la moglie, la figlia e i nipoti, che hanno condiviso con i presenti ricordi e aneddoti personali, restituendo l’immagine di un nonno affettuoso e profondamente legato ai valori della solidarietà e della comunità. Presente all’evento anche il vicesindaco dell’amministrazione Uslenghi, Walter Gaiani, che per anni ha lavorato insieme ad Albizzati e Uslenghi, contribuendo significativamente alla fondazione della sede tradatese del circolo Cgil.

