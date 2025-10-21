Saronnese

UBOLDO – Grande partecipazione all’inaugurazione del nuovo progetto educativo alla Casa dei Talenti di Uboldo, promosso dai servizi sociali comunali, in particolare dal settore tutela minori, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un luogo di aggregazione libero, gratuito e guidato da personale qualificato.

L’iniziativa, già avviata lo scorso anno e proseguita con il progetto “Ci sto a fare fatica”, rappresenta un importante punto di riferimento per i giovani del territorio. Durante l’apertura ufficiale, la presenza dei minori è stata superiore alle aspettative: diversi gruppi hanno trascorso il pomeriggio tra giochi, compiti e momenti di socialità, concludendo la giornata con una merenda collettiva.

Il progetto nasce con la volontà di rafforzare gli interventi educativi già portati avanti sul territorio dalla cooperativa Lotta contro l’emarginazione, impegnata anche all’interno dell’istituto scolastico locale.

Attraverso questo spazio, il comune di Uboldo intende favorire l’inclusione, la collaborazione e il protagonismo dei ragazzi, offrendo un ambiente sicuro e accogliente dove crescere, condividere esperienze e sviluppare nuove competenze sociali.

