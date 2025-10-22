Politica

VARESE – “Grazie al pronto intervento delle Forze dell’Ordine, una vicenda che poteva avere conseguenze gravi si è risolta senza danni”, così Romana Dell’Erba, consigliere regionale di Fratelli d’Italia eletta a Varese e provincia, commenta l’aggressione subita da una giovane donna e l’arresto dell’uomo coinvolto.

“Si tratta di un episodio drammatico, che evidenzia quanto sia importante la tempestività degli interventi e il sostegno alle vittime – osserva Dell’Erba –. È fondamentale che le istituzioni siano sempre vicine a chi subisce violenza, con strumenti di protezione efficaci e procedure rapide”.

“Il Governo e la Regione – prosegue – hanno introdotto norme più severe per tutelare le donne e rafforzato i sistemi di prevenzione. Il nostro impegno è garantire che questi strumenti siano conosciuti, applicati e accessibili a chi ne ha bisogno. Ciò che sorprende e richiede chiarimenti è il motivo per cui l’uomo sia stato rilasciato poco dopo i fatti. Grazie al Governo Meloni esistono norme più stringenti, ma occorre assicurarne l’applicazione in tutti i casi”.

Dell’Erba conclude: “Come rappresentante del territorio di Varese, seguiremo con attenzione la vicenda e continueremo a collaborare con le autorità locali per rafforzare sicurezza, informazione e sostegno alle vittime di violenza”.

