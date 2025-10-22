Città

SARONNO – Sono a Saronno e a Uboldo gli alloggi messi a disposizione dal nuovo bando per l’assegnazione dei Servizi abitativi pubblici (Sap), le cosiddette “case popolari”. L’avviso è stato pubblicato dall’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese e riguarda esclusivamente abitazioni situate nei due Comuni.

Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre tramite la piattaforma regionale dei Servizi abitativi all’indirizzo www.serviziabitativi.servizirl.it. L’accesso è riservato a chi possiede Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Per completare la domanda servono anche un indirizzo e-mail, un numero di cellulare, l’attestazione Isee in corso di validità (non superiore a 16.000 euro) e, per i cittadini stranieri, un permesso di soggiorno valido.

La procedura prevede di selezionare il Comune di interesse, compilare online il modulo e allegare la documentazione richiesta. È necessario applicare una marca da bollo da 16 euro, che può essere pagata anche in modalità telematica.

L’obiettivo dell’iniziativa è rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie in difficoltà, garantendo un accesso trasparente e regolamentato agli alloggi pubblici presenti sul territorio. L’Ambito del Saronnese comprende, oltre a Saronno e Uboldo, anche Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano e Origgio.

Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda, i cittadini possono rivolgersi all’Agenzia dell’Abitare del Saronnese, in via San Giuseppe 107 a Saronno, oppure contattare il numero 342 5126878. Tutti i dettagli e il testo completo dell’avviso sono disponibili sul sito del Comune di Saronno.

