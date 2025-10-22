Sport

TURATE – Notte di Coppa Lombardia per Dal Pozzo e Cogliatese che si incrociano in un derby nella gara d’andata valevole per la seconda fase eliminatoria.

Partono in quinta gli ospiti che al secondo minuto colpiscono una clamorosa traversa su una bella bomba dal limite di Banfi. Dopo lo spavento viene fuori anche il Dal Pozzo con due conclusioni di Castelnovo disinnescate in corner da Sanfilippo. Anche Borghi va vicino al gol al 24’, contropiede veloce della squadra di Biemmi con il nr. 7 che spara forte sul primo palo, attento Volonte che mette in angolo. Alla mezz’ora è il Dal Pozzo a passare, i biancoazzurri allontanano un cross ma Di Lio appostato al limite intercetta, controlla e fulmina il portiere avversario con un rasoterra all’angolino, 1-0. Un paio di giri d’orologio e arriva il raddoppio, gran ripartenza sulla sinistra dei gialloverdi e la sfera viene recapitata ancora sui piedi di Di Lio che non sbaglia da pochi metri, 2-0.

Un uno-due micidiale che peró non affossa la Cogliatese che con voglia e coraggio rialza la testa nella ripresa. Al 65’ Belotti sfiora il gol con un bel destro a giro dal limite che accarezza l’incrocio dei pali. Si alza il pressing biancoazzurro così come si alzano i giri del motore, il gol è nell’aria. Al 78’, Pascale pennella su corner, sbuca da dietro Donghi che di controbalzo la mette sotto l’incrocio con l’esterno, un gol sensazionale, 2-1. Maggior risponde con un poderoso diagonale che si spegne di pochissimo a lato, ma è ancora la Cogliatese che sembra avere l’inerzia del momento dalla propria parte. I biancoazzurri ci credono e all’89’, con un atteggiamento a completa trazione anteriore, sfiorano il pari : Petazzi dalla sinistra mette dentro un gran pallone per Banfi che peró, dopo una partita di grandissimo sacrificio e impegno, arriva stanco sulla sfera e non riesce a siglare il sigillo della parità. Il Dal Pozzo tiene nel recupero e porta a casa la partita, finisce 2-1 per i gialloverdi.

Un bel derby ad alta intensità, con entrambe le squadre che ce l’hanno messa tutta per portarsi avanti nella disputa. Una Cogliatese molto più viva rispetto alle ultime uscite, segnali positivi per Biemmi. I biancoazzurri ripartono sicuramente da questa buona prestazione per rilanciarsi. La qualificazione è ancora aperta, c’è ancora la gara di ritorno da giocare. Sarà di nuovo derby e il risultato è ancora in bilico, vedremo chi la spunterà.

Dal Pozzo – Cogliatese : 2-1

DAL POZZO : Volonte, Imburgia, Fagotti, Barone, Buttazzo, Stefanizzi, Bagnato, Castelnovo, Maggiore, Dezio, Di Lio. A disposizione : Salvadore, Tricarico, Canti, Beretta, Restelli, Copreni, Prandini, Monti. All. Imburgia

COGLIATESE : Sanfilippo, Pivato, Del Bianco, Quaggelle, Pastore, Belotti, Borghi, Muraca, Banfi, Cimnaghi, Donghi. A disposizione : Ortolan, Alberio, Cappelletti, Corona, Pedrotti, Cuzzolin, Pascale, Ventrella, Petazzi. All. Biemmi

Marcatori : 30pt Di Lio (DP), 32pt Di Lio (DP), 33st Donghi (C)