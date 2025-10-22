Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Torna oggi la Coppa Italia d’Eccellenza con gli ottavi di finale della fase regionale. Si tratta di partite “secche”, per quanto concerne l’unica formazione locale tutt’ora rimasta in corsa, l’appuntamento è alle 20.30 allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella per Caronnese-Seregno. Arbitro designato è Laolo Bruscagin di Gallarate (Gianluca Pasquazzo di Busto Arsizio e Alessandro Piccolini della sezione Aia Lomellina).

Molti i temi interessanti del match, con una Caronnese in cerca di riscatto dopo il pari interno di campionato contro il Sedriano mentre il Seregno, neo promossa, riporta nel Saronnese alcuni giocatori già visti nella zona, come gli ex Fbc Saronno Baldan e Pontiggia.

Gli altri incontri

Ciliverghe-Carpenedolo, Caravaggio-Lemine Almenno, Casteggio-Arconatese, Juvens Pradalunghese-Pianico, Tribiano-Solbiatese, Vis Nova Giussano-Baranzatese. Mercoledì 29 ottobre Soncinese-Castelleone.

I quarti di finale sono previsti mercoledì 19 novembre.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

22102025