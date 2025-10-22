Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese vola ai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, battuto il Seregnio nella notturna di oggi al Comunale di Caronno Pertusella.

La cronaca – Alle 20.30 in punto il direttore di gara Laolo Bruscagin di Gallarate emette in fischio iniziale della partita. Il match inizia ad alti ritmi con continui cambi di campo. Al 12’ da un’azione corale al limite dell’area Rossi, su assist di Colombo, effettua un prezioso cross a centro area a mezza altezza che Ghibellini in posizione non aggancia di un soffio. Al 17’ su punizione angolata dalla sinistra Pontiggia colpisce in pieno la traversa caronnese con palla che scende sulla linea di porta. Al 29’ Valtorta dalla tre quarti calcia un gran tiro che “toglie la ragnatela” dal sette della porta caronnese: è lo 0-1. Un minuto dopo ci prova Ortelli dal limite ma la sua palla termina sopra il legno più alto della porta del Seregno. Al 40’ la Caronnese pareggia: fa tutto il prode Ghibellini che, lanciato a centrocampo da Malvestio, palla al piede dribbla la difesa e va al tiro: palo-gol ed è 1-1. Siamo alla ripresa e i rossoblù passano in vantaggio: al 1’ Colombo aggancia un cross dalla fascia sinistra ed in mischia con tiro rasoterra insacca il 2-1. Al 20’ la Caronnese fa la tripletta: contropiede dei rossoblù con Ghibellini che effettua un gran tiro assist da centrocampo che supera la difesa e libera Malvestio al pallonetto sul portiere: 3-1. Al 26’ arriva la ciliegina sulla torta: cross di Malvestio interno all’area per Cannizzaro che con un rasoterra impetuoso insacca il 4-1 definitivo.

Prossimo appuntamento con la Coppa italia sarà il 19 novembre: rossoblu pronti per i quarti.

Caronese-Seregno 4-1

CARONNESE: Paloschi, Vaghi, Dilernia, Savino, Tumino, Galletti, Malvestio, Ortelli, Colombo, Rossi, Ghibellini. A disposizione: Trombetta, Vitofrancesco, Cerreto, Dugo, Serati, Cappi, Cannizzaro, Signorile, Corno. All. Ferri.

SEREGNO: Bizzi, Cammarano, Valtorta, Baldan, Lozza, Bosco, Nocito, Ferrara, Calmi, Pontiggia, Fossati . A disposizione: Penati, Annoni, Nichetti, Veronese, Sampogna, Bombino, Marangione, Viscardi, Caldirola. All. Avella.

Arbitro: Bruscagin di Gallarate (Pasquazzo di Busto Arsizio e Piccolini della sezione Aia Lomellina).

Marcatori: 29′ pt Valtorta (S), 40′ pt Ghibellini (C), 1′ st Colombo (C), 20′ st Malvestio (C), 26′ st Cannizzaro (C).

22102025