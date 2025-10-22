Calcio

CESATE / SOLARO – In campo oggi le squadre impegnate nella Coppa Italia di Promozione. Per quanto concerne le formazioni locali è prevista Sc United-Accademia Inveruno con arbitro Dario Nigro di Saronno (assistenti Riccardo Yun Morandi di Busto Arsizio e Andrea Crespi di Busto Arsizio); e Base 96 Seveso-Universal Solaro con arbitro Davide Vecchi di Seregno (Dario Manfrè di Cinisello Balsamo e Antonio Giordano di Seregno).

Si gioca per i sedicesimi di finale del torneo; ovunque il fischio d’inizio è previsto alle 20.30. La formula, in questa fase, è quella della “partita secca”.

(foto Sc United: la squadra di Cesate impegnata in un’azione di gioco in un precedente match)

