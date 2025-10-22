Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Si è chiusa con un bilancio più che positivo la Sagra del gorgonzola di Caronno Pertusella, organizzata dalla Pro Loco, che ha animato per due weekend consecutivi la città con stand, musica e buona cucina.

Nonostante il maltempo che ha condizionato in parte il primo fine settimana, l’affluenza è stata superiore alle aspettative, cosa sottolineata anche dalla presidente Claudia Debellini, che si è dichiarata molto orgogliosa per la buona riuscita della manifestazione, complice anche il grande lavoro da parte di tutta la squadra organizzativa.

Oltre ad essere un appuntamento gastronomico molto atteso, la sagra ha avuto anche una forte valenza solidale. Parte del ricavato sarà infatti destinato a diversi progetti del territorio: dagli eventi per l’inclusione organizzati da “Lume di Candela”, alle attività per i più piccoli promosse dall’Academy Parade Band, fino al sostegno all’associazione carabinieri, impegnata in iniziative di educazione stradale.

La Pro Loco ha inoltre contribuito a coprire le spese di viaggio di alcuni ragazzi disabili dell’Unitalsi, un gesto che ha aggiunto ulteriore significato alla manifestazione. Una quota dei fondi raccolti andrà infine al progetto “Casa, Insieme”, dedicato all’assistenza e alla solidarietà locale.

(foto d’archivio)

