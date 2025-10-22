iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolta nella mattina di domenica 19 ottobre, nella suggestiva cornice del Castello di Monteruzzo, la prima edizione de “Il Castello dei Mestieri”, un evento pensato per avvicinare gli studenti della scuola secondaria di primo grado al mondo delle professioni artigiane e commerciali del territorio.

Un’iniziativa originale e coinvolgente che ha saputo coniugare informazione, orientamento e dialogo, offrendo ai ragazzi un’occasione concreta per conoscere da vicino le attività e le competenze degli artigiani e dei commercianti locali. I partecipanti, accompagnati dalle loro famiglie, hanno dimostrato grande interesse, ponendo domande e curiosità agli espositori, dando vita a un vivace scambio di esperienze.

L’Amministrazione comunale esprime la propria soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa e ringrazia calorosamente i docenti dell’Istituto Comprensivo “C. Branda Castiglioni”, in particolare la professoressa Ivana Domenicali, per la preziosa collaborazione e l’impegno nell’organizzazione dell’evento.

“Un sentito ringraziamento va anche a tutti i commercianti, gli artigiani per la disponibilità e la passione dimostrata. Vista la positiva accoglienza e l’entusiasmo riscontrato, l’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo di rendere “Il Castello dei Mestieri” un punto di riferimento come laboratorio di professioni. Considerato il numero di professioni desideri si partecipare, la prossima edizioni, sarà colma di emozioni”, concludono.

