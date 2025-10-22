Groane

COGLIATE – Un pomeriggio di solidarietà e impegno per la pace. Domenica 26 ottobre a Cogliate si terrà il “Corteino pro Palestina”, una manifestazione nata dal basso per ribadire il valore universale dei diritti umani e chiedere la fine del conflitto in Medio Oriente.

Il ritrovo è fissato alle 15 nella zona industriale di via Montello, nei pressi del campo sportivo. Da lì, alle 15.30, partirà il corteo che attraverserà le vie del paese per concludersi alle 16.30 con un presidio nel parchetto di via De Gasperi.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé “voce per gridare”, strumenti musicali, tè caldo, torte e biscotti da condividere, oltre a una tazza personale per evitare rifiuti. Il messaggio è chiaro: “Viva la pace, che non è immediata e non è scontata”. Allo stesso tempo, viene chiesto “di lasciare a casa odio, indifferenza, violenza e ideologie di parte”. L’iniziativa punta a creare un momento di incontro, dialogo e vicinanza, con un tono pacifico e inclusivo.

Durante la giornata sarà possibile contribuire a una raccolta fondi a favore dell’Ong Terres des Hommes Italia, impegnata in progetti umanitari nei territori colpiti. I promotori assicurano la massima trasparenza: la somma raccolta e i dati relativi saranno pubblicati sui canali ufficiali.

Il messaggio conclusivo sintetizza lo spirito dell’evento: “Perché la pace è di tutti e per tutti. Sempre. Ovunque.”

