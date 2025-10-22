Città

SARONNO – Non solo la presidenza del Duc ma anche ascolto, revisione dei regolamenti e nuove risorse e un nuovo piano strategico: sono questi i punti chiave dell’impegno dell’assessore al commercio Laura De Cristofaro, che traccia un bilancio del lavoro in corso e anticipa le prossime tappe per il rilancio del commercio cittadino.

Assessore, è un momento di grande lavoro nel settore commercio?

“È un settore che ha bisogno di strumenti e modalità aggiornate. Stiamo lavorando su più fronti, con obiettivi precisi: semplificare le regole, sostenere le attività e rendere Saronno un territorio più attrattivo. Ci sono tante energie e idee, ma serve coordinamento e concretezza”

Da dove siete partiti?

“Dalla revisione dei regolamenti. Dopo diverse proroghe, è necessario rivedere le regole di base che riguardano le attività commerciali. Mi riferisco in particolare ai dehors, al mercato e al mercatino. Le concessioni annuali dei dehors, ad esempio, comportano per i commercianti un lavoro costante di compilazione e pagamento, oltre a quello degli uffici. Stiamo valutando come rendere tutto più snello e coerente”

Oltre alle regole cosa serve?

“Per rilanciare davvero il commercio servono risorse finanziarie. Stiamo guardando ai bandi della Camera di Commercio e di Regione Lombardia, e lavoriamo per coinvolgere sponsor e sostenitori locali. Le collaborazioni con le realtà culturali possono aiutare a organizzare eventi che rendano più attrattivo il territorio”

Qual è il ruolo dell’amministrazione in questo percorso?

“Ci vogliono impegno e presenza costante da parte dell’amministrazione e degli uffici. Il rilancio del commercio è anche un investimento sul futuro della città. Da qui a fine anno abbiamo tanto lavoro da fare e molti progetti da concretizzare”

Ha parlato spesso di ascolto…

“È fondamentale. Non si tratta solo di presentare ciò che l’amministrazione ha in mente, ma di ascoltare davvero le esigenze del territorio. Il confronto con i commercianti, o ovviamente con le associazioni di categoria e gli altri portatori di interesse, è essenziale per costruire regole e strategie efficaci. Solo così potremo rinnovare il piano strategico del commercio, che oggi ha bisogno di nuove valutazioni e di una visione aggiornata”

