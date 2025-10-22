Eventi

GARBAGNATE MILANESE – Appuntamento con la natura e la scienza dei funghi nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 ottobre con la 2′ Mostra micologica “Città di Garbagnate Milanese”, promossa dall’Associazione micologica Bresadola Gruppo Ceriani di Saronno, con il patrocinio del Comune di Garbagnate Milanese.

L’evento si terrà presso la sala polivalente della Biblioteca civica nella Corte Valenti, in via Monza 12, e offrirà ai visitatori un’esposizione di numerose specie fungine accompagnata da momenti di consulenza micologica.

Gli orari di apertura sono i seguenti:

– sabato 25 ottobre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19;

– domenica 26 ottobre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

La mostra, a ingresso libero, sarà un’occasione per ammirare e conoscere da vicino il mondo dei funghi, con la possibilità di confrontarsi con esperti e appassionati del settore.

(foto: la micologica di Saronno va in trasferta a Garbagnate Milanese)

22102025