GERENZANO – Proseguiranno fino a lunedì 24 novembre i lavori tecnici all’interno dell’ufficio postale di via Carlo Berra 12, necessari per la realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, iniziativa nazionale di Poste Italiane che punta a rinnovare e potenziare i servizi offerti ai cittadini.

Nel frattempo, l’attività postale a Gerenzano sarà garantita da un ufficio postale mobile, collocato in via Duca degli Abruzzi 2, nel piazzale antistante il Municipio. Il camper di Poste Italiane sarà operativo con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35

sabato dalle 8.20 alle 12.35

All’interno dell’ufficio mobile sarà possibile usufruire di tutti i principali servizi postali, compreso il ritiro delle corrispondenze inesitate (giacenti dal 19 luglio 2025). L’unica eccezione riguarda il servizio di consulenza, che sarà temporaneamente disponibile presso l’ufficio postale di Saronno.

La riapertura della sede di via Carlo Berra è prevista per martedì 25 novembre, salvo imprevisti di cui Poste Italiane si impegna a dare tempestiva comunicazione.

L’amministrazione comunale e Poste Italiane ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante il periodo di transizione, che consentirà di dotare la sede gerenzanese di spazi e strumenti più moderni e funzionali.

22102025