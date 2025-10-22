Ieri su ilSaronno: emergenza parcheggi, furto con raggiro e open day vaccinale riuscito
22 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 21 ottobre, l’attenzione si è concentrata sul problema dei parcheggi in centro, con la lettera amara di un automobilista esasperato, e su un furto con raggiro ai danni di un’anziana. Spazio anche alla cronaca ambientale, alla politica locale e alla buona risposta all’open day vaccinale alla Casa di Comunità.
Un cittadino racconta la propria disavventura con la sosta a pagamento, denunciando una situazione ormai insostenibile tra mancanza di posti e multe troppo frequenti.
Emergenza parcheggi, la lettera-sfogo di un automobilista: “Mi sono dovuto ricredere, la situazione è insostenibile”
Un truffatore si sono spacciato per operatore comunale per entrare in casa di una 76enne e rubarle perfino le fedi nuziali.
Saronno, con un falso tesserino comunale e una fialetta rossa rubano anche le fedi ad una 76enne
Tre automobilisti sono stati denunciati per abbandono di rifiuti a mozzate: multe salate, patente sospesa e procedimenti giudiziari in corso.
Denunce, sanzioni e sospensione della patente, costerà caro a 3 automobilisti l’abbandono di rifiuti a Mozzate
Il consigliere Lorenzo Azzi elogia la proposta di Rotondi per migliorare la sicurezza urbana, ma critica la maggioranza per mancanza di idee e per l’atteggiamento difensivo.
Sicurezza, Lorenzo Azzi plaude Rotondi: “Speriamo riesca ad influenzare la sua maggioranza senza idee che alza muri”
Sono stati 189 i cittadini che hanno aderito all’open day vaccinale alla Casa di Comunità di Saronno, un’iniziativa che ha riscosso grande partecipazione.
Saronno, successo per l’Open Day vaccinale: 189 cittadini si immunizzano alla Casa di Comunità
