SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 21 ottobre, l’attenzione si è concentrata sul problema dei parcheggi in centro, con la lettera amara di un automobilista esasperato, e su un furto con raggiro ai danni di un’anziana. Spazio anche alla cronaca ambientale, alla politica locale e alla buona risposta all’open day vaccinale alla Casa di Comunità.

Un cittadino racconta la propria disavventura con la sosta a pagamento, denunciando una situazione ormai insostenibile tra mancanza di posti e multe troppo frequenti.

Un truffatore si sono spacciato per operatore comunale per entrare in casa di una 76enne e rubarle perfino le fedi nuziali.

Tre automobilisti sono stati denunciati per abbandono di rifiuti a mozzate: multe salate, patente sospesa e procedimenti giudiziari in corso.

Il consigliere Lorenzo Azzi elogia la proposta di Rotondi per migliorare la sicurezza urbana, ma critica la maggioranza per mancanza di idee e per l’atteggiamento difensivo.

Sono stati 189 i cittadini che hanno aderito all’open day vaccinale alla Casa di Comunità di Saronno, un’iniziativa che ha riscosso grande partecipazione.

