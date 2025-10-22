news

Nata nel 1988, Kioene fa parte del Gruppo Tonazzo, realtà imprenditoriale a conduzione familiare che ha posto l’innovazione al centro del proprio sviluppo. Oggi, l’azienda è riconosciuta come uno dei principali punti di riferimento nella produzione di alimenti a base di proteine vegetali, freschi e surgelati, con un’offerta che coniuga qualità, benessere e rispetto per l’ambiente.

L’esperienza affinata in oltre trent’anni rappresenta il frutto di un percorso coerente, costruito attraverso la ricerca, la cura nella scelta delle materie prime e un impegno costante nel creare prodotti buoni, accessibili e attenti alle esigenze delle persone e del pianeta.

Un’alimentazione vegetale per la vita di tutti i giorni

Kioene promuove un modello alimentare fondato sulle proteine vegetali, per adattarsi con semplicità alla vita quotidiana e mantenere intatto il piacere del gusto. L’obiettivo è offrire non solo un’alternativa, ma una scelta concreta e appagante rispetto al consumo di proteine animali.

La gamma del marchio è ampia e in continua evoluzione, nasce dall’equilibrio tra gusto, qualità e immediatezza. Ogni prodotto riflette un modo di intendere il cibo come gesto consapevole, rispettoso delle persone e dell’ambiente.

Versatilità e gusto in cucina con i burger vegetali

Tra i prodotti più riconoscibili disponibili in catalogo, i burger vegetali Kioene rappresentano un esempio concreto di come l’alimentazione plant-based possa essere pratica e ricca di sapore. Disponibili in più varianti – dalle versioni classiche ai mini-burger, fino ai burger Kroccanti – offrono soluzioni adatte a ogni esigenza, combinando semplicità di preparazione e gusto autentico.

Ogni proposta nasce da un lavoro attento sulle ricette e sulla qualità degli ingredienti, con l’obiettivo di rendere la cucina vegetale accessibile, creativa e sempre appagante.

Un impegno quotidiano fatto di qualità e consapevolezza

Alla base di ogni scelta di Kioene ci sono diversi principi essenziali: qualità, autenticità e rispetto per il pianeta. La qualità emerge nella cura dedicata a ogni fase, dalle ricette ai processi produttivi. L’autenticità si traduce nella selezione di ingredienti vegetali semplici, riconoscibili e lavorati con attenzione. Il rispetto per il pianeta orienta ogni azione, sostenendo un impegno concreto verso un’alimentazione più consapevole e responsabile.

Kioene promuove un’idea di transizione alimentare accessibile e graduale, che accompagna le persone verso un consumo quotidiano di proteine vegetali, unendo gusto, equilibrio e sensibilità.

Protagonista del cambiamento nel mondo vegetale

Kioene mira a consolidare il proprio ruolo di riferimento nella gastronomia vegetale, con l’obiettivo di affermarsi come Category Captain del settore e diventare la prima scelta per milioni di famiglie italiane.

La visione che guida l’azienda è concreta e orientata al futuro: la transizione dalle proteine animali a quelle vegetali rappresenta un passo naturale per rispondere alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Per questo, Kioene sviluppa prodotti affidabili, gustosi e facilmente integrabili nella vita quotidiana.

Il valore del vegetale: un nuovo equilibrio tra gusto e consapevolezza

Forte di oltre trentacinque anni di esperienza e di un assortimento in costante evoluzione, Kioene affronta il cambiamento alimentare con coerenza e consapevolezza. L’obiettivo non è aderire a una tendenza, ma contribuire a definire una nuova quotidianità: un’alimentazione vegetale accessibile, di qualità e capace di unire gusto e responsabilità.