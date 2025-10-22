Città

SARONNO – Si è tenuta lo scorso 13 ottobre all’università degli Studi dell’Insubria la seconda edizione del premio di laurea in diritto svizzero, intitolato a “Nicola Jaeger e Gerardo Broggini: giuristi di confine”: a vincere questa edizione è stata la studentessa saronnese Anna Tario. Si tratta di una importante iniziativa, promossa dal centro di ricerca sul federalismo e le autonomie locali nell’ambito della collana di studi “Sovranità federalismo diritti”, che intende valorizzare giovani studiosi che si sono distinti in ambito giuridico con particolare attenzione al diritto svizzero e alle dinamiche di confine.

La giovane saronnese si è proprio distinta per merito: diplomata al liceo classico Legnani di Saronno, si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza all’università Insubria. Nel 2023 si è laureata con una tesi da 110 e lode, dal titolo “Elezione dei giudici del tribunale federale svizzero e appartenenza politico-partitica, profili e criticità”, con relatore Giorgio Grasso.

Ad aprire l’incontro è stato proprio Giorgio Grasso, in qualità di direttore della collana “Sovranità federalismo diritti”, accompagnato da Francesca Ruggieri, direttrice del dipartimento di Diritto, economia e culture. La premiazione di Tario ha costituito l’evento centrale dell’evento, che è avvenuta alla presenza di Francesco Parrino, vicepresidente del tribunale federale svizzero, la cui presenza ha conferito particolare rilievo all’evento.

