Comasco

LOMAZZO – Novità in vista per gli utenti delle casette dell’acqua comunali: Como Acqua ha comunicato l’avvio delle procedure per il cambio di gestore dei distributori, che si svolgerà nel periodo compreso tra il 1 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026.

Il Comune di Lomazzo (la locale casetta dell’acqua si trova in via Somaini) informa che, durante questa fase di transizione, tutti i cittadini sono invitati a esaurire il credito residuo sulle tessere entro e non oltre il 31 ottobre 2025, poiché si tratta di somme di competenza del gestore uscente e non saranno rimborsabili dopo tale data.

A partire dal 1 novembre e fino al 6 gennaio, l’erogazione dell’acqua sarà gratuita per tutti i possessori delle attuali tessere di ricarica. Per questo motivo si raccomanda di non effettuare nuove ricariche e di conservare le tessere in vista delle successive comunicazioni riguardanti le modalità di gestione future.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

22102025