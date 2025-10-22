news

In Lombardia la presenza di amianto continua a rappresentare una delle criticità ambientali più rilevanti. Questo materiale, largamente utilizzato nel secondo dopoguerra per costruzioni civili, industriali e agricole, è oggi classificato come cancerogeno per l’uomo, responsabile di gravi patologie respiratorie e tumorali. Nonostante la messa al bando nel 1992, il territorio regionale ne conserva ancora un’enorme quantità: oltre 83.000 siti censiti, per una superficie complessiva che supera i 46 milioni di metri quadrati, secondo l’Osservatorio Amianto della Regione Lombardia.

Si tratta di un’eredità di decenni di sviluppo industriale, che oggi richiede interventi puntuali e tempestivi, soprattutto per evitare la dispersione nell’aria di fibre pericolose. La Lombardia è tra le regioni italiane più colpite, sia per la densità di edifici sia per il ruolo storico di polo manifatturiero.

Le aree più colpite: città e campagne

La diffusione dell’amianto interessa tanto le grandi aree urbane quanto i piccoli comuni rurali. Le province di Milano, Bergamo, Brescia e Pavia presentano i numeri più alti, ma nessuna zona è del tutto esente da situazioni critiche. Nei quartieri industriali dismessi di molte città, o nelle cascine abbandonate che punteggiano la campagna, è facile trovare tetti deteriorati o coperture in eternit ormai friabili.

Nel Saronnese, ad esempio, la presenza di amianto su capannoni industriali e cascine è stata segnalata più volte dai cittadini e dalle associazioni ambientaliste. Alcuni edifici, ormai in disuso da anni, mostrano coperture rotte e lastre visibilmente danneggiate, che rappresentano un potenziale rischio per chi vive o lavora nelle vicinanze. Gli stessi cittadini sottolineano la necessità di interventi rapidi, per garantire la salute collettiva e la tutela del territorio.

Un rischio invisibile ma concreto

La pericolosità dell’amianto sta nella sua capacità di rilasciare fibre microscopiche nell’aria. Una volta inalate, queste possono depositarsi nei polmoni e nell’apparato respiratorio, provocando malattie anche a distanza di molti anni dall’esposizione. Per questo motivo, le autorità sanitarie raccomandano sempre la massima cautela e invitano a non maneggiare o rimuovere autonomamente materiali sospetti.

Il rischio non riguarda solo chi abita o lavora negli edifici interessati, ma anche l’ambiente circostante: le polveri disperse possono depositarsi sul suolo e sulle coltivazioni, contaminando un’area ben più ampia di quella dell’edificio stesso. La bonifica è quindi un intervento fondamentale per restituire sicurezza a intere comunità.

Come intervenire in sicurezza

Chiunque sospetti la presenza di amianto nella propria abitazione, azienda o proprietà deve anzitutto segnalare il caso all’ATS competente. Le autorità avvieranno una verifica e daranno indicazioni sulle procedure da seguire. È importante ricordare che la rimozione non può essere effettuata in autonomia, ma solo da imprese specializzate e autorizzate, in grado di operare nel rispetto delle normative e di smaltire correttamente i rifiuti pericolosi.

Affidarsi a ditte qualificate è fondamentale non solo per rispettare la legge, ma soprattutto per evitare di aggravare il rischio. Le aziende certificate provvedono a mettere in sicurezza l’area, rimuovere e incapsulare i materiali contaminati e trasportarli in impianti di smaltimento dedicati, rilasciando al termine la documentazione necessaria.

Il ruolo della comunità

La bonifica dell’amianto è un obiettivo che riguarda tutti: enti pubblici, privati cittadini, imprese e associazioni. Ognuno può contribuire segnalando situazioni di pericolo e richiedendo l’intervento di tecnici qualificati. Sollecitare le amministrazioni locali affinché si occupino delle strutture pubbliche e monitorino le condizioni del patrimonio edilizio è altrettanto importante.

Nei comuni più sensibili al tema, i comitati di cittadini hanno già avviato campagne di informazione per sensibilizzare sull’importanza di eliminare questo materiale dalle aree abitate. Una maggiore consapevolezza può aiutare a rendere più rapido un processo che, troppo spesso, si scontra con ritardi burocratici o disinteresse.

Una priorità per la salute e l’ambiente

Liberare la Lombardia dall’amianto significa proteggere la salute delle persone e salvaguardare l’ambiente. I numeri parlano chiaro: la presenza di questo materiale è ancora diffusa, ma con l’impegno di tutti e il supporto delle aziende specializzate è possibile ridurre progressivamente il rischio e restituire sicurezza al territorio.

Agire oggi è un investimento sul futuro: ogni segnalazione, ogni intervento contribuisce a costruire una regione più sana, più vivibile e più rispettosa della qualità della vita di chi la abita.