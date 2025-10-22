Saronnese

ORIGGIO – Si accelera il passo per l’inaugurazione della nuova Casa della Salute di Origgio. La gestione della struttura è stata ufficialmente assegnata alla società Cosma 2000, vincitrice del bando. L’obiettivo è ambizioso: entro il primo gennaio 2026 i medici saranno operativi nella nuova sede.

Martedì scorso è stato effettuato un sopralluogo per definire le tempistiche, confermando che i lavori interni saranno completati entro la prossima settimana. Successivamente, si potrà procedere con la pulizia profonda dei locali, seguita dall’arredamento e dall’installazione delle necessarie attrezzature sanitarie.

Lo ha confermato il sindaco Evasio Regnicoli, il quale ha sottolineato che, parallelamente, proseguono i lavori di riqualificazione esterna dell’edificio, che dovrebbero essere completati entro il prossimo mese.

La struttura ospiterà una pluralità di servizi ambulatoriali, inclusi medici di medicina generale, pediatri e altri professionisti della salute, diventando un punto di riferimento sanitario, accessibile e vicino ai cittadini, promuovendo la medicina di prossimità e la prevenzione.

(foto archivio: il progetto)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09