SARONNO – E’ il capogruppo di Forza Italia il primo a commentare “a caldo” la notizia dell’arrivo di un presidio della Polfer nello scalo centrale. “Abbiamo appreso da un articolo pieno di enfasi della nostra sindaca Ilaria Pagani che, finalmente, entro fine anno arriverà alla stazione di Saronno la Polizia Ferroviaria (Polfer). Una notizia importante per la città, per la quale occorre ringraziare chi ha davvero lavorato per questo risultato: il prefetto, i parlamentari che si sono interessati (va ricordato che Stefano Candiani, deputato, lo aveva pubblicamente annunciato già in campagna elettorale), l’ex sindaco Augusto Airoldi, che per primo ne aveva fatto richiesta con forza, e Regione Lombardia, che tramite Ferrovienord ha individuato in stazione i locali idonei ad accogliere gli agenti – certamente non il “gabbiotto” proposto appena tre settimane fa dalla sindaca. Questi sono i meriti”.

Per Azzi però non ci sono solo note positive: “Veniamo ora ai demeriti, ovvero quelli della sindaca e della maggioranza che la sostiene: hanno sostenuto fino a ieri che la Polfer non sarebbe arrivata, non si sono minimamente preoccupati di individuare spazi adeguati, se non con la surreale proposta dell’ex-edicola, hanno tentato di boicottare la mozione di Forza Italia, che proprio per favorire l’arrivo della Polfer chiedeva di agire per tempo. Ci auguriamo che questa lezione serva a qualcosa: ad apprendere l’umiltà, l’ascolto e la capacità di occuparsi delle vere priorità della città”.

Insomma da Azzi un vero e proprio giudizio insindacabile: “I voti? Dieci allo Stato, che ha compreso il bisogno; dieci alla Regione, che ha trovato la soluzione logistica; dieci ai parlamentari, di ogni schieramento, che si sono battuti; Dieci al sindaco Airoldi, che pur in ritardo ha lavorato con determinazione per ottenere il risultato. Quattro alla Sindaca e alla sua maggioranza, che quando parlano di sicurezza dimostrano di non sapere di cosa parlano e che hanno cercato di boicottare questo risultato bocciando in modo improvvido la mozione di Forza Italia che spiegava cosa andava fatto”.

