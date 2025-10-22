Politica

SARONNO – L’ha fatto nell’ultimo consiglio comunale e l’ha rifatto con una nota sulla sua pagina da consigliere comunale. Luca Amadio rilancia la critica all’Amministrazione comunale per le scelte, politiche e pratiche in tema di sicurezza.

“Colpo di teatro! Martedì 7 ottobre viene firmato un accordo fra le amministrazioni comunali di Saronno e di Venegono Superiore per cui 4 Agenti della Polizia Locale di Saronno, fuori dal proprio orario di servizio ordinario, opereranno a supporto del comando di Venegono Superiore. Mentre la cronaca locale, con cadenza ormai giornaliera, ci mette di fronte alla cruda realtà di una Saronno in mano alla microcriminalità, l’amministrazione è rigorosamente impegnata a prestare le nostre risorse umane per la sicurezza ad altro territorio, invece di prodigarsi per una variazione di bilancio, al fine di aumentare le risorse per poter fare effettuare agli Agenti di Polizia Locale straordinari necessari nella nostra città. Siamo sicuri che l’amministrazione abbia un peso politico ed una credibilità amministrativa affinchè venga ascoltata dalle Istituzioni preposte alla sicurezza? Una città non sicura non è attrattiva, una città NON sicura non è inclusiva, una città non sicura non è ospitale, una città non sicura non è ordinata, una città non sicura non è protettiva, ma soprattutto una città NON sicura non è rispettosa per tutti i cittadini saronnesi che l’amministrazione ha il dovere di fare vivere nelle migliori condizioni possibili!”

