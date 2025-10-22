Città

Si è tenuta ieri nella sede della Prefettura, a Varese, la Riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia convocata dal prefetto Salvatore Rosario Pasquariello alla presenza dei rappresentanti dei Comuni della provincia, di quelli dell’ente ferroviario e dei rappresentanti del Tpl (Trasporto pubblico locale); un appuntamento dedicato al tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Per il Comune di Saronno ha partecipato la sindaca, Ilaria Pagani, accompagnata dal comandante della polizia locale, Claudio Borsani, che ha illustrato i dati e le esigenze della principale stazione presente sul territorio, quella saronnese. E durante l’incontro è stato annunciato che nei prossimi mesi sarà attivato a Saronno un presidio stabile della polizia ferroviaria (Polfer).

“Ringrazio il signor prefetto per avere convocato questo momento di confronto e per avere inserito all’ordine del giorno l’aggiornamento della richiesta di un Posto Polfer alla stazione di Saronno centro di piazza Cadorna – sottolinea la sindaca – Con oltre 33.000 passeggeri al giorno e circa 157.000 titoli di viaggio mensili, il nostro è uno degli scali ferroviari più frequentati della Lombardia: è naturale che richieda un presidio adeguato”.

Per quanto riguarda il Posto Polfer a Saronno centro, Ferrovienord ha già individuato gli spazi necessari, che saranno resi operativi entro la fine dell’anno, consentendo l’avvio del presidio non appena completati gli ultimi aspetti organizzativi. Entro il 2026 inoltre, tutte le telecamere di videosorveglianza della stazione saranno digitalizzate, favorendo un migliore controllo del territorio.

“L’arrivo della Polfer – sottolinea la sindaca – non è un punto d’arrivo, ma uno degli strumenti per raggiungere un obiettivo più ampio: restituire la stazione, in tutte le sue aree, ad una piena vivibilità, garantendo sicurezza, legalità e decoro urbano. È parte del nostro lavoro quotidiano per fare di Saronno una città in cui ogni cittadino possa sentirsi sicuro nei luoghi pubblici e nei percorsi di mobilità”.

Parallelamente, il Comune prosegue il lavoro avviato con polizia locale e carabinieri per garantire un presidio costante delle aree esterne alla stazione e del centro cittadino.

La sindaca ha inoltre richiesto un incontro con la Provincia di Varese per individuare nuove risorse destinate a interventi straordinari di sicurezza stradale e urbana. “La sicurezza non è solo repressione ma anche presenza, collaborazione e cura degli spazi – conclude Pagani –Continueremo a lavorare in rete con Prefettura, forze dell’ordine e Ferrovienord per rendere Saronno una città più sicura e più vivibile, ogni giorno”.

