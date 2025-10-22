Città

SARONNO – Anche la città di Saronno è pronta ad attivarsi il 31 ottobre in occasione della festa di Halloween, ormai diventata un punto di attenzione per famiglie e bambini.

Per prima volta, il Dipartimento Cultura del Comune di Saronno proporrà infatti un programma ricco di iniziative dedicate a persone di tutte le età, permettendo a tutti di vivere momenti da brivido! Grande protagonista sarà la Villa Gianetti, da anni luogo centrale della vita culturale cittadina.

“Oggi la villa ospita raccolte museali che hanno una forte relazione con la nostra città – spiega l’Assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio – come quella dedicata a Giuditta Pasta e quella sul Chiarismo. Abbiamo però voluto andare oltre alla sua connotazione museale coinvolgendo i suoi spazi, anche interni, per la giornata di Halloween”.

Due gli appuntamenti da non perdere. Venerdì 31, dalle 15:30 alle 17, tutti i bambini dai 7 ai 10 anni potranno partecipare a “Halloween a caccia di mostri”, una divertente caccia al tesoro che si terrà nel giardino della Villa Gianetti in collaborazione con l’associazione Energie Colorate. Un pomeriggio all’insegna del gioco e della fantasia, per vivere Halloween in modo creativo e sicuro.

La sera, invece, una proposta anche per gli adulti con le visite guidate alla villa in due turni (20:45 – 21:30 / 21:45 – 22:30) a cura del musicologo Giorgio Appolonia e in collaborazione con l’Associazione Cantastorie. Le visite saranno animate da incursioni musicali del “fantasma di Giuditta Pasta”, interpretato dal soprano Giusy Colombi; si potrà partecipare prenotandosi via email scrivendo a [email protected].

Infine, dalle 17 si terrà al Cag Tam Tam di via Avogadro, a cura di Tam Tam Centro di Aggregazione Giovanile in collaborazione con Il Gabbiano Odv, un momento di magia e sfilata di “mascherine spaventose”, mentre al PalaExbo dalle 15 riaprirà la pista di pattinaggio.

“Aspettiamo tutti in maschera per un “dolcetto o scherzetto – chiosa l’Assessora Proserpio – queste iniziative, che pensiamo vadano incontro alle esigenze delle famiglie, faranno da apripista a un progetto più ampio che vedrà nel 2026 appuntamenti dedicati specificatamente ai bambini, in modo da rendere la raccolta museale di Villa Gianetti un punto di riferimento importante anche per i più piccoli”.

